Duelo entre artilheira e melhor goleira destaca Japão x Suécia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Japão e Suécia, pelas quartas de final da Copa do Mundo feminina, está marcada por um duelo individual que reflete bem a expressão "Ataque x Defesa".

O ataque é representado pelo Japão, com a atual artilheira do torneio, Hinata Miyazawa. Já a defesa é o ponto forte da Suécia, que conta com a goleira Zecira Musovic, destaque absoluto debaixo das traves.

A goleira Musovic foi a principal responsável por parar o ataque poderoso dos Estados Unidos, nas oitavas de final. As escandinavas venceram nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Com grande atuação, Musovic bateu o recorde de goleira que fez mais defesas em uma mesma partida nesta Copa feminina. Foram 11 finalizações defendidas pela sueca contra os EUA.

A Suécia sofreu apenas um gol na Copa e as atuações de Musovic ajudam neste impressionante número, assim como o forte sistema defensivo da equipe europeia.

"Fora do campo, o lado mental tem sido essencial no meu jogo. Para ser capaz de ter esse desempenho, sim, foi fruto de uma longa jornada que exigiu muito trabalho duro, determinação e paciência", disse a goleira de 27 anos.

Por outro lado, a meia-atacante Miyazawa é a artilheira deste Mundial, com cinco gols em quatro partidas. A atleta ainda conta com uma assistência.

Com média de um gol a cada 63 minutos nesta Copa, caberá á artilheira japonesa a missão de tentar superar a ótima fase de Musovic.

O Japão chega até aqui como o melhor ataque da competição, somando 14 gols marcados. A defesa também é sólida e só foi vazada uma vez, assim como a Suécia.

"Estou muito feliz por ter chegado até aqui, mas também é graças ao time que consegui fazer os gols. Quero marcar muito mais sim, mas, no final das contas, só quero fazer minha parte e ajudar o time", comentou a atacante de 23 anos.

As duas seleções estão invictas no torneio e chegam embaladas pela ótima campanha, mas só uma delas passará para as semifinais.

O duelo individual - tal como o jogo - acontece nesta sexta-feira (11), às 4h30 (horário de Brasília), no Estádio Eden Park.