Drones formam rosto de Neymar no céu na Arábia Saudita; vídeo

A chegada de Neymar à Arábia Saudita empolgou os fãs e noite dessa sexta-feira (18). Drones projetaram o rosto do craque no céu junto com a frase “Neymar is Blue” (Neymar é azul, em inglês). A cor do clube Al Hilal.

QUE RECEPÇÃO! Drones formam o rosto de Neymar, novo contratado do Al-Hilal, dando as boas-vindas ao jogador em Riade, capital da Arábia Saudita. @mr_shenko pic.twitter.com/tjnVXByHZd

