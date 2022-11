Dorival não é mais técnico do Flamengo e descarta qualquer chance de negociação

Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo e descartou qualquer chance de negociação com o clube, informou o colunista Venê Casagrande, do Uol, nesta sexta-feira (25).

O técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil tomou a decisão após descobrir o interesse da diretoria do clube no treinador português Vitor Pereira, ex-Corinthians.

Ao saber das negociações paralelas, ele não gostou da postura da diretoria e informou que não há mais qualquer chance de renovação com ele.

O treinador voltou ao Flamengo em junho após a saída de Paulo Sousa. Esta foi a terceira passagem de Dorival pelo clube carioca.