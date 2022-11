Dono do Cruzeiro, Ronaldo abre mão de remuneração no Real Valladolid

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Valladolid, da Espanha, realizou a Assembleia Geral Ordinária e Ronaldo Fenômeno, dono de 80% das ações do clube, comunicou aos acionistas a decisão de renunciar "qualquer remuneração no exercício que acabou em 30 de junho de 2022 ", conforme comunicado. Atualmente, o ex-jogador também é gestor do Cruzeiro.

Ronaldo está no Qatar, onde acompanha a Copa do Mundo, e participou da reunião por videoconferência. Recentemente, ele superou a covid-19 e, inclusive, acompanhou de perto a vitória do Brasil sobre a Suíça, na tarde desta segunda-feira (28), por 1 a 0.

De acordo com Valladolid, "foi apresentado o encerramento da temporada 2021-2022 e o orçamento desta campanha. O saldo fechou com um valor negativo de 5.164.156 euros, motivado por dois motivos principais: o impacto da pandemia de covid-19 e o rebaixamento à segunda divisão, a que se somam as despesas adicionais derivadas da promoção alcançada".

Ainda no encontro, foi aprovado o orçamento para o exercício de julho de 2022 a junho de 2023, com cifras que se aproximam a 60 milhões de euros.

Em abril, Ronaldo assinou o contrato de compra de 90% do Cruzeiro SAF. O processo começou em 18 de dezembro e foram quase quatro meses entre as assinaturas do contrato de intenção de compra e o vínculo definitivo.

Após três temporadas na Série B do Brasileiro, o clube mineiro conseguiu o acesso e vai estar na elite em 2023.