Brasil supera recorde de invencibilidade da Alemanha em fases de grupo da Copa

A última derrota havia ocorrido na terceira rodada da fase de grupos do Mundial anterior, na França-1998, quando a seleção comandada por Zagallo perdeu por 2 a 1 para a Noruega, com gols de Tore Andre Flo e Rekdal (de pênalti). Bebeto descontou para o Brasil.

A equipe chegou ao 17º confronto sem saber o que é perder na primeira fase, em seis edições do Mundial. A série começou justamente na conquista do pentacampeonato, na Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça na tarde desta segunda-feira (28), a seleção brasileira superou a marca de 16 jogos de invencibilidade da Alemanha nas fases de grupo de toda a história da Copa do Mundo.

