Dois homens morrem em prova de natação no mar da Irlanda

"Estamos profundamente tristes em confirmar a morte de dois participantes. Durante a parte de natação da prova de domingo, o pessoal de segurança prestou atendimento médico imediato ao reconhecer que os atletas precisavam de assistência. Compartilhamos nossas maiores condolências com as famílias e amigos dos atletas e continuaremos a oferecer nosso apoio neste momento tão difícil. Agradecemos ao pessoal de segurança e aos socorristas que trabalharam rapidamente para fornecer assistência médica aos atletas”, diz um comunicado da organização do Ironman Cork.

Dois homens morreram durante o trecho da natação da prova de triatlo Ironman Cork, que ocorreu nesse domingo (20). Detalhes sobre as mortes não foram divulgados pelos organizadores da competição, realizada em Youghal, no sul da Irlanda.

