Documento da Fifa causa confusão sobre títulos de Flu e Palmeiras na Copa Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) produziu uma espécie de guia da Copa do Mundo de Clubes, e parte do conteúdo gerou dúvidas sobre o status de títulos internacionais conquistados por Palmeiras e Fluminense, campeões da Copa Rio, respectivamente, de 1951 e 1952.

No documento, a entidade lista os troféus de todas as equipes e, ao fazer referência aos títulos da Copa Rio, inclui as competições na classificação "Copa Inter-Confederações". O mesmo termo é usado para designar a Copa Intercontinental e o Mundial de Clubes, com seus campeões reconhecidos pela Fifa como campeões mundiais.

A partir daí, muitos passaram a acreditar que os torneios vencidos por Palmeiras e Fluminense na década de 1950 também teriam esse status. Mas isso não aconteceu. O Wydad Casablanca, de Marrocos, também aparece no guia com um título de "Copa Inter-Confederações" por ter conquistado o Campeonato Afro-Asiático de Clubes de 1993, mas nem por isso é reconhecido como campeão do mundo.

A entidade máxima do futebol reconhece apenas que houve um erro na produção do guia divulgado para os torcedores. O material, em PDF, foi retirado do site da confederação para ser reformulado.

Para mudar o reconhecimento de uma competição é necessário que haja uma decisão do Conselho da Fifa. Em 2017, por exemplo, o órgão deu aval para serem reconhecidos como campeões mundiais todos os vencedores da competição organizada por Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), que reunia os campões dos dois continentes.

Naquele ano, foram listados todos os campeões mundiais reconhecidos pela entidade máxima do futebol, sem Palmeiras e Fluminense no documento. Depois disso, não houve nenhuma mudança aprovada pelo conselho.