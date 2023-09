Do Amazonas, Pablo Casado faz resultado inédito na maior competição de Downwind do Brasil

Manaus/AM - Com mais um título inédito para o Amazonas, o atleta profissional Pablo Casado retornou de Fortaleza, capital do Ceará, após participar da maior competição de Downwind do Brasil, o Molokabra. O amazonense conquistou o vice-campeonato no evento e o paulista Alex Araújo foi o campeão. O Molokabra ocorreu no final de semana e é válido pelo Campeonato Brasileiro de SUP, contou com a chancela da Confederação Brasileira de SUP Race - CBSUP.

O Downwind é uma modalidade esportiva que utiliza a força dos ventos para se deslocar sobre as ondas. As condições em Fortaleza são consideradas as melhores do país para a prática deste esporte.

A largada da prova se deu na beira-mar, em Fortaleza, chegando ao município Cumbuco, com os atletas percorrendo um total de 30km em condições de competição desafiadoras.

Nas circunstâncias difíceis, o nosso atleta amazonense Pablo Casado demonstrou garra e determinação. Confrontado com o maior desafio da sua vida, Pablo tornou-se Vice-campeão Brasileiro na categoria Master; um título inédito para o Amazonas.

Graças a este resultado, além de manter a liderança do circuito na categoria Master, Pablo subiu para a segunda colocação no ranking da categoria profissional. Este é o melhor resultado para um atleta amazonense na história do esporte.

"Foi uma prova duríssima, fui obrigado a testar todas as minhas habilidades em cima da prancha. Aqui no Amazonas, não temos as mesmas condições de treino como em Fortaleza, onde tem vento e onda. Fui obrigado a fazer meus treinos no nosso Rio Negro, em uma condição totalmente diferente. Mas, no final, tudo deu certo!" - afirma Pablo.

Casado segue firme nos treinamentos de olho na próxima etapa que irá definir os Campeões Brasileiros de 2023.

O esporte amazonense está muito bem representado e a próxima geração de remadores do Amazonas tem em Pablo Casado um exemplo para se espelhar. É uma verdadeira referência de foco e determinação.

O atleta profissional Pablo Casado aguarda ansiosamente os trâmites finais para a realização da 4ª etapa do Circuito Brasileiro no Amazonas. A possibilidade de decidir o título em casa tem causado grande entusiasmo no esportista. Segundo ele, seria a concretização de uma década de treino e dedicação ao esporte.

"A possibilidade de ser coroado campeão na raia onde aprendi a remar seria um sonho realizado", afirma Pablo. De acordo com ele, nem mesmo nos seus melhores planos ele poderia imaginar essa realidade.

Esse cenário vem sendo construído com muito empenho e comprometimento ao longo dos anos. Para Pablo, o esporte é uma paixão, e ver todo o seu esforço sendo recompensado dessa forma seria um marco em sua carreira.

A notícia gerou grande expectativa também entre os fãs e seguidores de Pablo, que esperam ver o atleta alcançar esta importante conquista em seu território natal. Todos estão na torcida para que essa realidade se concretize e para que este momento seja um marco para o esporte no Amazonas.

