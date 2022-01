Djokovic enfrentará compatriota na estreia no Australian Open

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic, primeiro cabeça de chave nesta edição do Australian Open, já sabe quem será seu adversário na primeira rodada do Grand Slam: seu compatriota Miomir Kecmanovic. Realizado nesta quinta-feira (13), o sorteio para conhecer os confrontos atrasou em mais de uma hora e sem explicações. Segundo a imprensa australiana, a expectativa de quem estava presente era uma possível decisão do ministro australiano de cancelar o visto do número 1 do mundo. Djokovic está treinando normalmente em Melbourne. No começo da semana, ele ganhou na Justiça australiana o direito de entrar no país e, consequentemente, de disputar o Australian Open após ter seu visto cancelado na chegada à Austrália. A estrela do tênis teve negada a entrada no país após ter inicialmente recebido uma isenção médica para poder disputar o Aberto da Austrália mesmo sem provar se está vacinado contra a Covid-19. Djokovic apelou na Justiça, não foi deportado de forma imediata e permaneceu detido em um hotel de Melbourne até levar a melhor na audiência realizada na segunda (10). O caso, porém, ainda não está totalmente decidido, já que o ministro de Imigração da Austrália, Alex Hawke, ainda considera a possibilidade de exercer seu poder pessoal de cancelar o visto concedido a Djokovic. Se isso acontecer, o tenista sérvio pode ficar sem poder entrar na Austrália por três anos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.