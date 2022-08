Djokovic anuncia ausência no US Open

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista Novak Djokovic, atual número 6 do mundo, anunciou nesta quinta-feira (25) que não viajará aos Estados Unidos para a disputa do US Open. Após semanas de incerteza sobre a sua participação no torneio devido ao seu status de vacinação, o sérvio confirmou nas redes sociais que será ausência na edição do slam deste ano.

"Infelizmente, não poderei viajar para Nova York desta vez para o US Open", comunicou. Em sequência, Djokovic agradeceu aos seus fãs pelas mensagens "de amor e apoio" que vem recebendo e desejou boa sorte aos companheiros de esporte. "Vou me mandar em boa forma e com espírito esportivo e esperar uma oportunidade de competir novamente', completou.

Sem ter tomado a vacina contra a Covid-19, o tenista de 35 anos sequer vai marcar presença para o torneio porque não poderá viajar para os Estados Unidos. O país da América do Norte segue impossibilitando a entrada de estrangeiros que não tenham completado o quadro de imunização contra a doença.

No início do ano, Djokovic protagonizou um escândalo internacional ao viajar para o Aberto da Austrália e acabar sendo deportado do país por não ter sido vacinado. Mesmo ficando fora de diversos torneios por esse motivo, ele se mantém irredutível e já estava ciente de que poderia ficar fora do US Open.

"Levando em conta toda a situação, não estou autorizado a entrar nos Estados Unidos. É uma motivação a mais para jogar muito bem aqui ", afirmou o sérvio, antes do torneio de Wimbledon. Na Inglaterra, Djoko conquistou seu 21º título de slam e possuía a esperança de ser liberado para o US Open.

O sérvio é atual vice-campeão do torneio. Na edição de 2021, Nole foi superado por Daniil Medvedev na final. Ele já venceu o US Open três vezes: em 2011, 2015 e 2018.