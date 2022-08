Brasil enfrenta Japão por vaga na final da Copa do Mundo Feminina Sub-20

A bola rola para Brasil e Japão às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de San José, com transmissão ao vivo do Sportv e FIFA+.

Rio de Janeiro/RJ - O Brasil encara o Japão, nesta quinta-feira (25), em busca de uma vaga inédita na final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Diante das atuais campeãs da categoria, a Canarinho quer fazer da participação na edição de 2022 a melhor de sua história. A bola rola para Brasil e Japão às 23h (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de San José, com transmissão ao vivo do Sportv e FIFA+. Antes, às 19h30 (Horário de Brasília), Espanha e Holanda brigam por uma vaga na decisão.

O Brasil está invicto na competição com três vitórias e um empate, além disso balançou as redes em oito oportunidades e não sofreu nenhum gol. O Japão também não sabe o que é perder, o país foi dono da melhor campanha da fase de grupos, no total soma três triunfos e um empate, nove gols marcados e quatro sofridos. O treinador da Seleção Brasileira, Jonas Urias, elogiou a força do elenco japonês e destacou a coletividade como ponto forte.

Futebol detalhista

"O Japão tem uma equipe com inúmeras jogadoras de qualidade. Então, no nosso trabalho pré-jogo dedicamos o ponto de atenção em toda a equipe. Elas apresentam um futebol detalhista e coletivo. O talento individual também sobressai e é muito claro também a relação com a bola, é nítido que elas são colocadas perto da bola desde muito jovens, creio que esses sejam os pontos fortes da equipe", destacou.

No histórico de confrontos na categoria, Brasil e Japão se encontraram apenas em uma oportunidade. Em 2016, nas quartas de final, as japonesas eliminaram as brasileiras pelo placar de 3 a 1. Desta vez, o elenco da Seleção Brasileira quer um final diferente para a história dos confrontos, como afirma Bruninha, capitã da equipe sub-20.

"Sabemos que elas têm uma equipe muito forte e competitiva, por isso, são as atuais campeãs da categoria, mas tenho certeza que daremos o nosso melhor em busca dessa vaga inédita na final", finalizou.

Fonte: CBF