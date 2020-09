Djokovic acerta bolada em juíza e é desclassificado do US Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De forma inesperada, o grande favorito e número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi eliminado do US Open de 2020 e abriu o caminho para um campeão inédito de Grand Slam.

Ainda no primeiro set das oitavas de final contra Pablo Carreño Busta, quando Djokovic perdia por 6 a 5 e com 15/40 no placar, o sérvio atingiu, sem querer, uma juíza de linha com uma bolada. Ele pediu desculpas imediatamente, mas foi punido com a desclassificação.

Dentro os já campeões de Slam, Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka e Del Potro não disputaram o torneio, e Andy Murray e Marin Cilic já caíram. Assim, US Open coroará alguém que nunca foi campeão de de um dos quatro principais torneios do circuito.

Isso não acontece desde que Marin Cilic venceu este mesmo torneio, em 2014. Na ocasião, ele eliminou Roger Federer na semifinal e venceu Kei Nishikori, que também nunca venceu um torneio dessa magnitude, na final.

Aos 29 anos, Carreno é o 27º do mundo. Dentre os principais tenistas do mundo que restaram no torneio, o melhor ranqueado é Dominic Thiem, terceiro. Daniil Medvedev é o 5º, e Alexander Zverev (único destes que já jogou e venceu sua partida das oitavas) é o 7º.