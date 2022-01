Diretoria do Corinthians descarta Cavani e 'espera' por Diego Costa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians, por meio do gerente de futebol Alessandro e do diretor Roberto de Andrade, detalhou as negociações em torno do novo camisa 9 da equipe. Os dois participaram, na madrugada desta terça-feira (18), do "Arena SBT", comandado por Benjamin Back.

Em relação a Edinson Cavani, o clube admitiu que houve "consultas" com o irmão e agente do uruguaio, mas não há chance, ao menos por enquanto, de uma contratação.

"O Corinthians não fez proposta. Foi uma consulta através do irmão do Cavani [Walter Guglielmone], mas não houve nada oficial. É difícil dizer, é um jogador do Manchester United e tem um contrato vigente", iniciou Alessandro.

"Temos muito clara a maneira com que atuamos no mercado, são atletas que estão em final de contrato. Ele é um atleta de altíssimo nível que, no momento, não faríamos esse movimento. Se amanhã ele estiver livre no mercado e quiser ouvir uma proposta do Corinthians, pode ser", completou.

Roberto de Andrade foi o responsável por falar sobre Diego Costa, agora ex-atacante do Atlético-MG, ao programa do SBT. Diferentemente do que aconteceu com Cavani, as negociações ainda não foram iniciadas, mas há uma "espera" por parte do clube.

"Nós não conversamos com o Diego Costa. Ele, pelo que li na imprensa, fez a sua rescisão no domingo. Estamos quietinhos no nosso canto. Deixa ele resolver a vida dele. Caso o empresário dele queira conversar conosco, a gente conversa. Mas não vamos procurar ninguém", disse.

"Eu não estou afirmando que vai ser ou que não vai ser. Até o momento, não conversamos com ele. Podemos conversar. Estamos aguardando ele se manifestar, se ele quer ficar no Brasil... a família dele está na Europa, são detalhes que a gente não sabe. Estamos esperando o empresário ligar. Estamos aguardando", revelou Roberto.

Outro atacante especulado na equipe é Arthur Cabral, atualmente no Basel, da Suíça. Roberto também afirmou que não houve conversas com o atleta, mas, diferente do posicionamento em torno de Diego Costa, não há nenhuma expectativa sobre acerto.

"Não. É uma forma de compra que temos que adquirir os direitos do atleta e é um valor alto que não cabe, agora, no nosso bolso", falou o diretor ao SBT.