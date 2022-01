Carille 'incha' pré-temporada do Santos antes de decidir quem deixa elencofutebol-santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fabio Carille tem trabalhado com muitos jogadores no CT Rei Pelé durante a pré-temporada do Santos. O objetivo é dar chance a quase todos antes de reduzir o elenco.

O clube conta com 30 jogadores de linha na preparação para o Campeonato Paulista. E Carille gosta de trabalhar com cerca de 25 atletas para poder dar atenção a cada um.

O Santos tem seis jogadores "sob avaliação". Os meias Ivonei, Augusto e Luizinho e o centroavante Bruno Marques foram poucos utilizados em 2021 e seguem no clube, mas podem ser negociados. Já os atacantes Allanzinho e Tailson foram reintegrados depois de empréstimos para Guarani e Náutico, respectivamente.

Allanzinho e Tailson ainda não conquistaram vaga e tentam convencer Carille. Daniel Guedes, em compensação, voltou do Fortaleza e empolgou o treinador. O lateral direito, inclusive, já foi testado como titular.

Da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dois estão praticamente garantidos: o lateral esquerdo Lucas Pires e o centroavante Rwan. O goleiro Diógenes e o zagueiro Derick, que já treinavam entre os profissionais, vivem a expectativa de retornar para o grupo principal. O lateral direito Sandro, o meia Lucas Barbosa e o atacante Weslley Patati também fazem boa Copinha e estão cotados.

O meio-campista Kevin Malthus se recupera de cirurgia no joelho e ainda precisará de mais dois ou três meses para ficar à disposição da comissão técnica.

MAIS REFORÇOS?

O Santos contratou três jogadores para 2022: o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart.

O clube não fechou o elenco, mas diminuiu o ímpeto no mercado da bola e agora procura sem pressa por "oportunidades".

Com a manutenção do esquema com três zagueiros, o técnico Fabio Carille não faz mais tanta questão de laterais e um volante. Ele pode armar o time com alas e meio-campistas mais técnicos. No ataque, a renovação de Marcos Leonardo esfriou a busca por reforço.

Os garantidos:

Goleiros: João Paulo, John e Paulo Mazoti

Laterais: Madson, Daniel Guedes e Felipe Jonatan

Zagueiros: Kaiky, Luiz Felipe, Emiliano Velázquez, Robson e Eduardo Bauermann

Meio-campistas: Sandry, Vinicius Zanocelo, Camacho, Jobson, Vinicius Balieiro, Gabriel Pirani, Carlos Sánchez, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart

Atacantes: Ângelo, Marinho, Lucas Braga, Léo Baptistão, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme e Lacava

Devem subir

Lucas Pires: o lateral-esquerdo de 20 anos agrada a Carille desde a base do Corinthians. Ele é titular absoluto e destaque na Copinha.

Rwan: o atacante de 20 anos é o artilheiro do Santos na Copinha, com quatro gols em seis jogos, e anima Carille por ser um centroavante móvel, assim como Marcos Leonardo e Léo Baptistão.

Podem subir

Diógenes: o goleiro de 21 anos treinava entre os profissionais antes da Copinha e pode voltar a trabalhar com o preparador de goleiros Arzul

Sandro: o lateral direito de 20 anos é o capitão do Santos na Copa São Paulo. Pesa contra ele ter características mais defensivas e diferentes de Madson e Daniel Guedes para concorrer à ala direita de Carille

Derick: o zagueiro de 19 anos também treinava no grupo principal antes de viajar para a disputa da Copinha. Ele pode ser a sexta opção para a defesa.

Lucas Barbosa: o meia de 20 anos chama a atenção na competição de base por ser um meia de boa presença ofensiva e já tem quatro gols.

Weslley Patati: o meia-atacante tem apenas 18 anos e se destaca pelo drible. Por ser mais novo que os demais, pode ficar um tempo a mais na base.

Sob avaliação

Ivonei: aos 19 anos, o meia destaque na base só atuou 16 vezes em 2021. Quer ficar, mas o Santos pensa em emprestá-lo.

Luizinho: o armador de 22 anos chegou do Coritiba para o sub-23, foi promovido ao elenco profissional e jogou duas partidas sem destaque. Também pode ser emprestado.

Augusto: o meia de 22 anos está emprestado pelo Real Madrid (ESP) até julho. Ele não se firmou nos merengues e esteve no Cultura Leonesa e Las Rozas, ambos da terceira divisão espanhola. No Santos, chegou em agosto de 2021 e não estreou entre os profissionais.

Allanzinho: o atacante de 21 anos foi reserva no Guarani durante o empréstimo na última temporada, mas era acionado no segundo tempo com frequência.

Tailson: o atacante de 22 anos foi cedido para Coritiba e Náutico em 2021 e mal jogou. Foi promovido por Jorge Sampaoli em 2019 e não se firmou.

Bruno Marques: dos seis, é quem tem mais chance de ser negociado. O atacante de 22 anos procura por oportunidade no futebol português por empréstimo.

PAULISTÃO

O Santos pretende utilizar o que tem de melhor já nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O clube não vence a competição desde 2016.

Para a estreia contra a Inter de Limeira no dia 26, fora de casa, Fabio Carille cogita preservar quem testou positivo para Covid-19 durante a pré-temporada: os zagueiros Luiz Felipe, Kaiky e Robson, os meio-campistas Vinicius Zanocelo, Sandry, Carlos Sánchez e Vinicius Balieiro e os atacantes Marinho, Ângelo e Léo Baptistão estão na lista.

Como três defensores estão entre os positivos, Luiz Felipe, o primeiro a ser testado e retornar, pode ser uma exceção e começar a competição como titular ao lado de Eduardo Bauermann e Emiliano Velázquez na linha de três zagueiros.

Carille conquistou três estaduais pelo Corinthians: 2017, 2018 e 2019. Ele nunca perdeu um Paulistão.

"Disputei três como técnico e ganhei os três. É o mais difícil do Brasil, o interior tem muita força. É um campeonato muito gostoso, tenho 48 anos e sou da geração que o Campeonato Paulista era muito bom, forte e todo mundo valorizava. Hoje deixam um pouco para trás, mas no meu coração, até por tudo que vivi com meu pai, valorizo demais essa competição", disse o técnico do Santos, à TV Record.