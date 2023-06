Diogo Barbosa é liberado pelo Grêmio e vai ao Rio assinar com o Fluminense

LUIZA SÁ E MARINHO SALDANHA

RIO DE JANEIRO, RJ, E PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Diogo Barbosa está muito perto de assinar contrato com o Fluminense. O jogador, liberado pelo Grêmio, foi para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira acertar os últimos detalhes.

Quando a janela de transferências for reaberta no dia 3 de julho, Diogo poderá ser regularizado e defender o novo clube.

O lateral-esquerdo não treinou com o elenco do Grêmio ontem (8) e já não defende mais o clube gaúcho. O contrato era válido até o fim do ano.

O atleta se despediu dos companheiros hoje (9) antes de ir ao Rio. A presença no aeroporto foi registrada e "vazada" nas redes sociais.

Diogo Barbosa já havia feito seis jogos pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. Por isso, se entrasse em campo mais uma vez, não poderia mais se transferir para outra equipe da Série A.

O jogador deve ficar treinando no CT Carlos Castilho até ficar livre para jogar.

O Fluminense contratou Jorge, do Palmeiras, no início da temporada, mas o jogador passou por cirurgia após romper ligamento do joelho. Alexsander, que também pode ser lateral, se recupera, mas tem sido mais usado no meio.

Grande contratação da temporada, Marcelo só jogou 50% das partidas do time desde que chegou por problemas na panturrilha.

Por isso, o Flu mirou a contratação para ser um reserva imediato. Atualmente Guga vem sendo improvisado no setor.

Diogo Barbosa tem passagens por Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras e está desde 2020 no Grêmio. Ele soma 106 jogos, dois gols e nove assistências.