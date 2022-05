Diniz recupera confiança do Fluminense com série invicta em início promissor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Respiro na Sul-Americana, empate fora de casa com um dos principais times do país pelo Campeonato Brasileiro e classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O início da "segunda chance" de Fernando Diniz como técnico do Fluminense se mostra promissor.

Depois de derrotar o Vila Nova, na quarta-feira (11), e se garantir no mata-mata da Copa do Brasil, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (14), às 21h, recebe o Athletico-PR, no Maracanã, pela sexta rodada. Chance para Diniz aumentar a invencibilidade e ganhar cada vez mais o elenco e a torcida do time carioca.

Invicto após três partidas (vitórias contra Junior Barranquilla-COL e Vila Nova e empate com o Palmeiras), todas por competições diferentes, e cada vez mais embalado, o Fluminense mostra nova cara na temporada e parece bem adaptado ao novo comando. Já é possível notar o dedo do treinador em meio à evolução da equipe nos últimos jogos.

Diniz deu chances a jogadores que não vinham sendo tanto utilizados, como Nathan, recuperou a confiança de Luiz Henrique, peça fundamental na equipe, e tem contado com Cano inspirado no ataque no começo da sua segunda passagem pelas Laranjeiras.

Por conta da maratona de jogos e viagens, com jogos praticamente de três em três dias, o preparo tem sido muito mais na conversa do que de fato na prática.

"A gente não tem tempo, mas cria tempo. Temos trabalhado constantemente desde que cheguei. Sou um treinador que, nos dias que a gente faz regenerativo, sempre trabalha. No vídeo, no campo, respeitando as cargas que cada um suporta. A gente vai sempre incrementando o time, colocando os conselhos táticos. Dou parabéns aos jogadores, que têm contribuído muito para que a adaptação seja rápida. E está sendo. Ao resgatar isso as outras coisas ficam mais fáceis" disse Diniz, após a vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova, na noite de ontem (11).

Nos dois últimos jogos, Diniz testou novas formações. Fortaleceu o meio-campo e testou esquemas com dois atacantes (Luiz Henrique e Cano), deixando Willian Bigode no banco. Os testes ocorreram com a perda de seu principal jogador e homem de confiança, Paulo Henrique Ganso, que sofreu lesão muscular na coxa direita na partida contra o Palmeiras.

Para a partida deste sábado, uma provável escalação inicial do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Luccas Claro), David Braz e Pineida; Yago Felipe, André e Nathan; Willian, Germán Cano e Luiz Henrique.

O Athletico-PR, por sua vez, fará o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro sob o comando de Felipão, que estreou como técnico na terça-feira (10), em vitória por 4 a 0 contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil. Em 12º na tabela, com seis pontos, o time busca sua terceira vitória no campeonato.

O time paranaense terá como desfalques o meia-atacante David Terans, que não viajará com o time após alegar problemas particulares, o meia Léo Cittadini, afastado após sentir incômodo no quadril, e o atacante Marcelo Cirino, afastado após sentir dores na coxa. Uma provável escalação do Athletico-PR tem: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Erick e Matheus Fernandes; Canobbio, Vitinho e Pablo.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (14)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere