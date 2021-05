Diniz mira poucos reforços, mas pede que Santos contenha saídas de atletas

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz revelou, nesta quinta-feira (13), ter pedido ao presidente do Santos, Andres Rueda, que a equipe evite novas saídas de jogadores nas janelas de transferências que forem abertas ao longo de sua passagem pelo clube.

O treinador ressaltou que a lista de perdas recentes já é significativa, com as vendas de Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo, que se soma ainda aos desfalques de Sandry, Sánchez e Jobson, lesionados e ainda em recuperação no departamento médico.

Diniz ainda disse que valoriza a base do Santos e dará prioridade aos Meninos da Vila antes de recorrer ao mercado por reforços, que não devem vir em grande número se depender dele próprio. Kaiky e Gabriel Pirani, por exemplo, devem ser mantidos no time titular.

"Conversa com o presidente é de não perder ninguém, ou quase ninguém, e reforçar pontualmente. Gosto de ver primeiro antes de contratar. Não sou de contratar muito. Depois vamos ver quem pode vir para ajudar o Santos. Prefiro trazer poucos e bons do que uma quantidade maior de quem não possa ajudar tanto. Temos que ser criativos e coerentes para acertar nessas contratações", disse.

A diretoria do Santos, em reunião com Diniz, explicou a situação financeira do clube, que vive momento delicado, e assumiu que não fará grandes contratações. Pelo contrário, irá investir em reforços pontuais. Ao menos a lateral esquerda e o meio-campo devem ter novidades.

As renovações de contratos também são estudadas por Andres Rueda. Kaio Jorge, com vínculo até o final deste ano, está perto do fim de seu vínculo contratual e deve ser vendido. Carlos Sánchez é outro imbróglio para a diretoria, mas deve acertar sua permanência no clube.