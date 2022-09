Diniz elogia Cano e projeta Fluminense previsível, mas competitivo quinta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense ganhou por 2 a 1 do Fortaleza neste sábado (10), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória, o técnico Fenando Diniz mal esperou o apito final e já virou a chave para o confronto contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

"O time do Fluminense é previsível, temos uma maneira de jogar. Somos forte jogando dentro dessa característica. Vamos fazer adaptações, mas a essência não vamos mudar. Seremos bastante competitivo, respeitando o Corinthians, mas jogando dentro das nossas características", avaliou o treinador.

Como empatou em casa na ida por 2 a 2, o Tricolor vencer o adversário quinta (15), às 20h, na Neo Química Arena, para chegar à final.

"Duelo difícil, de fato uma grande decisão. Sabemos o que é enfrentar o Corinthians lá. Estamos conscientes, vamos nos preparar para chegar em condições ótimas e fazer um grande jogo", ponderou.

Além do triunfo sobre o Fortaleza, o duelo deste sábado também serviu para encerrar o pequeno jejum que Cano vivia. Artilheiro do Brasileirão com 15 gols, o argentino vinha de quatro partidas sem balançar as redes até fazer os dois diante do Leão do Pici.

"É muito bom ele fazer o gol de novo. Não acho que estava com um decréscimo confiança, a bola não vinha entrando. Ele é muito seguro do que faz e temos uma relação extremamente afinada desde o Vasco. Antes do jogo, estávamos falando para não pensar muito, pois na semana ele marcou muitas vezes nos treinos. Se não fosse hoje, seria no próximo jogo, era uma questão de tempo. Já decidiu muitas vezes para gente. Nosso time ataca com todo e defende com todos quase o tempo todo. Essa é dinâmica que a gente aposta. Ficamos um time extremamente competitivo, com chances de ter um resultado positivo", emendou.

CONFIRA OUTROS TRECHOS DA COLETIVA

- Atuação contra o Fortaleza

A equipe está de parabéns pelo que fez hoje. O Fortaleza é o líder o segundo turno, quarto jogo que fazemos contra eles na temporada. Equipe bem treinada e uma das mais competitivas. Cometemos alguns erros e vamos procurar corrigir para quinta-feira

- Entrada de Yago no meio

Normal, ele não jogava há muito tempo. Gosto muito do jogador e ele tem uma história no clube. Também é uma grande pessoa, adorado por todos do elenco, staff e diretoria. Fez boas movimentações, foi positiva sua atuação hoje.

- Ausência do André na quinta

A gente vai substituir. Vamos treinar e achar as melhores opções. Já fizemos jogos sem ele, como contra o Cuiabá. Vamos encontrar. O elenco tem jogadores qualificados e vamos fazer a melhor escolha para fazer um ótimo jogo lá

- Presença de Fred no estádio

Ele é mais do que torcedor. Nunca deixou de ser um dos nossos. Estava no vestiário e é uma presença importante para o time. Que venha sempre!