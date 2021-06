Dinamarquês Eriksen cai desacordado no gramado em jogo da Eurocopa

Camisa 10 da seleção, o meio-campista Christian Eriksen é um dos nomes mais conhecidos do futebol da Dinamarca. Revelado no Ajax (HOL), ele passou sete temporadas no Tottenham (ING) antes de chegar à Inter de Milão (ITA) em 2020. Na última temporada, ajudou sua equipe a conquistar o Campeonato Italiano após 11 anos.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Uefa, o jogador foi transferido para o hospital em situação estável. A partida contra a Finlândia foi suspensa.

