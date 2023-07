Dinamarca sofre, mas encontra gol no finalzinho e vence China

Amalie Vangsgaard deixou o banco para dar a vitória às dinamarquesas em Perth

Perth/Austrália - Os olhos do mundo do futebol estavam voltados para Pernille Harder, craque da Dinamarca e do Bayern de Munique, e ela cumpriu as expectativas de forma bem econômica: foi dela o lançamento para o gol de Vangsgaard, que deu a vitória à Dinamarca sobre a China por 1 a 0 na estreia das duas seleções no Grupo D da Copa do Mundo Feminina da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023 no estádio Perth Rectangular, informou a Fifa.

Antes do gol, as dinamarquesas quase contaram com a ajuda de Wang Shanshan em lance perigoso; aos 28 do segundo tempo, a chinesa flertou com o azar ao cabecear na direção do próprio gol e ver a bola raspando a trave esquerda. Um susto e tanto.

Fundamental na conquista do Campeonato Asiático Feminino no ano passado, Wang Shuang entrou durante a partida com a missão de deixar as investidas da China mais criativas. Infelizmente para ela e felizmente para a Dinamarca, a goleira Christensen não foi superada, informou a Fifa.

Ruim para a Inglaterra, que, com este resultado, precisa dividir a liderança do Grupo D com os mesmos 3 pontos da Dinamarca - e as duas equipes se enfrentam na próxima rodada, em 28 de julho. Haiti e China estão igualmente zeradas e terão nova chance de pontuar no confronto direto do mesmo dia.

Gol: Amalie Vangsgaard (90')

Estreia em Copa

Uma das estrelas do futebol feminino, Pernille Harder fez sua estreia em Copas do Mundo nesta partida, aos 30 anos, já que a Dinamarca não aparecia no torneio desde 2007.

(*) Informações da Fifa