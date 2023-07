Capitã da África do Sul diz que seleção resolveu disputa salarial

Todas as disputas contratuais que tínhamos foram resolvidas. Quando saímos da África do Sul, garantimos à nação que tudo estava em ordem. Então, ao entrar neste torneio, nosso foco tem sido apenas o futebol.disse Refiloe Jane, meia da seleção sul-africana.

Houve anteriormente um protesto das jogadoras contra a Fifa, após a entidade não garantir um pagamento de 30 mil dólares (R$ 143 mil) para cada jogadora, como era previsto no acordo inicial junto a Federação Sul-Africana. A situação gerou um conflito interno no time às vésperas do início do torneio.

A disputa acabou após o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, garantir um pagamento de 320 mil dólares (R$ 1,5 milhões) distribuídos igualmente entre as jogadoras convocadas pela África do Sul na competição.

SÃO PAULO/SP - A seleção da África do Sul já está pronta para disputar a Copa do Mundo Feminina depois de resolver alguns impasses pelos salários das jogadoras

