Diego festeja subida do Flamengo e destaca energia do elenco

"Eu acredito que o recado é para nos mesmos, nós nunca duvidamos do nosso potencial. Todas as grandes equipes passam por turbulência", disse ele, que completou:

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Coritiba neste sábado (16), o meia Diego, autor de um dos gols do triunfo, ressaltou o bom momento vivido pela equipe e vê o Rubro-negro crescendo na hora das partidas decisivas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.