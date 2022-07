Avaí vence Santos na Ressacada em jogo com poucas oportunidades

SANTOS/SP - O Avaí venceu o Santos por 1 a 0 na noite deste sábado (16), no estádio da Ressacada, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado pelo atacante Bissoli, cobrando pênalti, no início da partida.

Com o resultado, o Avaí sobe na tabela, chega a 21 pontos e ao menos dorme algumas posições distante da zona do rebaixamento. O Peixe, com 22, fica logo acima dos catarinenses.

O Avaí abriu o placar logo aos nove minutos da primeira etapa em pênalti cometido por Zanocelo. O meia santista se jogou de carrinho para evitar o cruzamento de Pottker em contra-ataque catarinense, mas a bola bateu em sua mão.

Na cobrança, Bissoli bateu rasteiro no canto esquerdo de João Paulo e definiu a vitória catarinense por 1 a 0.

O restante da partida ficou marcado pelos erros e falta de criatividade de ambas as partes. A única chance real do Santos veio com Marcos Leonardo, perto dos 45 minutos do segundo tempo, quando Vladimir salvou o Avaí.

Nos acréscimos, Jean Pyerre ainda desperdiçou boa chance de ampliar.

O futebol praticado pelas duas equipes foi tão fraco que a partida teve mais cartões amarelos do que chances de gol.

Foram cinco amarelos para a equipe do Avaí e três para o time santista. Já em matéria de chances de gol, só o goleiro Vladimir precisou fazer uma intervenção salvadora já perto do fim da partida em chute de Marcos Leonardo.

O Peixe volta a campo na quarta-feira (20), às 21h30, quando recebe o Botafogo. Já o Avaí viaja para enfrentar o Ceará, às 21h30, na terça-feira (19).

Ficha técnica

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Rafael Vaz, Bressan, Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva (Jean Cléber) e Eduardo (Jean Pyerre); Renato, Bissoli (Marcinho) e Pottker. T.: Eduardo Barroca.

SANTOS

João Paulo; Madson (Rwan), Bauermann, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo (Lucas Barbosa) e Carlos Sánchez (Bruno Oliveira); Lucas Braga, Léo Baptistão (Ângelo) e Marcos Leonardo. T.: Marcelo Fernandes (interino)

Quando: 16/07/2022 (sábado), às 19h (de Brasília)

Onde: estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Amarelos: Cortez, Eduardo, Bruno Silva, Raniele e Bissoli; Bauermann, Marcos Leonardo e Léo Baptistão

Gol: Bissoli (9'/1ºT)