Diego Costa estreia com golaço e Atlético-MG empata com o Bragantino

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um duelo entre dois times que brigam na parte de cima da tabela só poderia ser um jogo acelerado, disputado e até mesmo nervoso. Assim, Bragantino e Atlético-MG ficaram no 1 a 1, na noite deste domingo (29), no estádio Abi Nabi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols da partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram marcados por Nathan Silva, contra — a favor do Bragantino —, e do estreante Diego Costa, para o Galo.

O resultado faz o Bragantino ficar na quarta colocação com 32 pontos, três atrás da vice-liderança, ocupada atualmente pelo Palmeiras. Já o Galo, que se mantém líder, chega aos 39 pontos e fica distante quatro pontos do Verdão.

JOGO

O primeiro tempo mostrou a essência do estilo de jogo de ambas as equipes. Bragantino e Atlético-MG fizeram uma partida de muita velocidade, com muita competitividade e foco. O Bragantino teve menos volume, mas nem por isso diminuiu sua entrega na marcação, o que dificultaram as chegadas do Galo ao ataque.

O time de Bragança Paulista conseguiu surpreender a equipe de Cuca em um lance fortuito, já que o zagueiro Nathan Silva desviou uma tentativa de passe de Cuello dentro da área, e mandou contra a própria meta. E foi assim que a equipe Massa Bruta abriu o marcador.

Só no primeiro tempo a precisão de passes do Atlético-MG atingiu mais de 90%, enquanto o Bragantino teve 86%. O que chamou a atenção mesmo foram as finalizações. O Galo em amplo domínio, mas pouca efetividade nesse quesito, chutou 11 vezes, contra apenas duas do Braga.

Para o segundo tempo, a cobrança de Cuca no vestiário foi em melhorar mais ações no último terço do campo. Justamente por causa do erro no acabamento das jogadas, nos erros de finalização. Com mais volume e exigindo muita concentração do Bragantino, o time alvinegro, mesmo assim, conseguiu empatar, apesar da dificuldade para passar da linha defensiva do Bragantino.

CRONOLOGIA

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Bragantino abriu o placar contando com a ajuda do zagueiro Nathan Silva. O defensor do time mineiro tentou cortar um cruzamento de Cuello, mas acabou colocando a bola para dentro da própria meta: 1 a 0.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o estreante da noite, Diego Costa, aproveitou cruzamento de Sasha e, com um belíssimo chute no ângulo de Cleiton, deixou tudo igual: 1 a 1.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Ramires, Praxedes (Vitinho) e Arthur; Alerrandro (Hurtado) e Cuello (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

Atlético-MG: Everson; Mariano (Eduardo Sasha), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho (Nathan) e Nacho (Guga); Savarino (Diego Costa), Vargas (Keno) e Hulk. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Abi Chedid, em Bragança Paulista

Horário: 20h30 (de Brasília)

Data: 29 de agosto de 2021 (domingo)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Thiago H. N. Correa Farinha (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão amarelo: Tchê Tchê, Sasha (CAM); Jadsom, Aderlan, Léo Ortiz (BGT)

Gols: Nathan Silva, contra, aos 15 minutos do primeiro; e Diego Costa, do Atlético-MG, aos 39 minutos do segundo tempo.