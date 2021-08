Daniel Dias se classifica para final dos 50m costas, mas perde recorde

Andrey Pereira Garbe não se classificou para a final dos 100m costas S9 (atletas com alta funcionalidade). O brasileiro terminou a segunda bateria classificatória na sexta colocação, com 1min07s54.

Gabriel Melone se classificou para a final dos 50m borboleta S6 (atletas com média funcionalidade) com o sexto melhor tempo geral 32s93. Já Talisson Glock fez 33s89 e não avançou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Dias se classificou com o quinto melhor tempo para a final dos 50m nado costas da classe S5 (atletas com média funcionalidade), e segue na busca por sua quarta medalha nas Paralimpíadas de Tóquio.

