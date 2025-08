Dias após ser inocentado, Paquetá participa de amistoso do West Ham

O time venceu por 2 a 0, com Paquetá atuando por 85 minutos e participando da jogada do segundo gol.

Menos de uma semana após ser inocentado de acusações de manipulação de apostas esportivas, Lucas Paquetá voltou a campo no amistoso do West Ham contra o Bournemouth, realizado neste domingo (3), em Atlanta (EUA).

