Diagnosticado com Covid-19, Mbappé é retirado da seleção francesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Kylian Mbappé, 21, foi retirado da seleção francesa que nesta terça-feira (8) enfrenta a Croácia, pela Liga das Nações. Ele foi diagnosticado com a Covid-19.

O atacante é o sétimo jogador do Paris Saint-Germain a ter teste com resultado positivo para o vírus. Além dele, Neymar, Marquinhos, Di María, Navas, Icardi e Paredes também foram diagnosticados com a doença.

De acordo com a Federação Francesa, Mbappé não apresenta sintomas. Em isolamento, ele vai ficar fora dos três primeiros jogos do PSG na liga nacional. Na próxima quinta (10), o time estreia na temporada contra o Lens. No domingo (13), faz o clássico diante do Olympique de Marselha e depois enfrenta o Metz, no dia 16.

É possível que ele esteja liberado para entrar em campo no próximo dia 20, contra o Nice.

Segundo o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG, o clube ficou sabendo pela imprensa sobre o teste positivo do jogador, e não pela federação.

"Eu acho inaceitável sabermos pela imprensa que um dos nossos atletas testou positivo. Ninguém da federação nos comunicou isso, o que é uma falta de respeito. Nós não falamos com ninguém, apenas com Mbappé", disse o dirigente.

Mbappé havia feito o gol da vitória da França por 1 a 0 sobre a Suécia, no último sábado.