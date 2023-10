Dez jogadores com contratos no fim que podem reforçar seu time em 2024

PORTO ALEGRE/RS - A temporada 2023 está na reta final. Restando menos da metade do Brasileiro e apenas as finais das competições continentais, os clubes já planejam o ano que vem e vasculham o mercado atrás das melhores contratações. A reportagem separou dez jogadores cujos contratos estão no fim e podem reforçar seu time no ano que vem.

ALEXANDRE PATO, 34 ANOS

Pato está clinicamente recuperado da lesão que tinha sofrido, mas não chegou a convencer plenamente no São Paulo. Com vínculo perto do fim, ele deve se despedir ao fim da temporada e procurar um outro destino. Foram dois gols marcados pelo atacante em 10 jogos até agora pelo time tricolor.

RODRIGO CAIO, 30 ANOS

De todos os jogadores que encerram vínculo com o Flamengo, Rodrigo Caio é quem mais tem chances de reforçar outros times. Depois de sofrer com lesões, o zagueiro disputou só nove partidas na temporada até agora.

GIL, 36 ANOS

O zagueiro Gil é titular do Corinthians e disputou 51 jogos na temporada, com quatro gols e três assistências. Ainda assim, sua saída é cogitada no processo de reformulação que será comandado por Mano Menezes.

GABRIEL, 31 ANOS

Volante do Inter, Gabriel se recuperou de uma grave lesão no joelho e voltou a atuar. O Colorado entende que ele é importante liderança do elenco e gostaria da permanência, no entanto depende de uma negociação. Atualmente ele é reserva de Johnny, que deve ser negociado no fim do ano. Foram 12 partidas disputadas na atual temporada.

JAÍLSON, 28 ANOS

O volante Jaílson não assumiu titularidade ou posto relevante no elenco do Palmeiras. Depois de 23 partidas com a camisa alviverde nesta temporada, ele já foi sondado por times de diversos países, como Estados Unidos e México, para 2024.

ALEX TEIXEIRA, 33 ANOS

O futuro do meia-atacante Alex Teixeira no Vasco é incerto. Com contrato perto do fim, ele pode se aposentar ao fim da temporada ou ainda procurar um novo destino. A tendência é que não fique no clube. Nesta temporada foram 29 jogos, três gols e seis assistências.

DIEGO COSTA, 35 ANOS

O centroavante Diego Costa mal chegou ao Botafogo e já pode sair. O contrato vai até o fim do ano e precisa ser renovado para ele permanecer. Em oito jogos até agora, ele marcou dois gols.

ITURBE, 30 ANOS

Iturbe já foi chamado de 'novo Messi' no início da carreira, mas já não é o mesmo. Pelo Grêmio, disputou apenas cinco partidas, normalmente entrando no decorrer dos jogos. O vínculo até o fim do ano tem opção de renovação, mas não tem garantia de ser exercida.

WILLIAN BIGODE, 36 ANOS

Willian Bigode está emprestado ao Athletico Paranaense pelo Fluminense e os contratos com ambos acabam no fim do ano. Até agora foram 14 jogos e apenas dois gols marcados com a camisa do Rubro-Negro. O experiente atacante deve buscar um novo destino.

MARIANO, 37 ANOS

O experiente lateral direito Mariano alterna momentos de titular e reserva no Atlético-MG. Seu vínculo se encerra no fim do ano. Até agora foram 35 jogos e três assistências na temporada.