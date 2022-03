Destaque na base do Santos tem multa de R$ 560 mi, mas não joga há 6 meses

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Destaque nas categorias de base e com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões), Ivonei não consegue se firmar no elenco profissional do Santos. O meio-campista de 19 anos foi promovido ao time principal em 2020 pelo português Jesualdo Ferreira. De lá para cá, são apenas 30 jogos e um gol marcado. A última partida foi há seis meses.

Ivonei entrou em campo pela última vez pelo time profissional no empate sem gols com o Ceará -jogou apenas 12 minutos-, fora de casa, em 19 de setembro. Desde então, atuou duas vezes pelo sub-23 na Copa Paulista. Atualmente, nem tem sido relacionado para ficar no banco de reservas.

O UOL Esporte apurou que o diagnóstico do Santos é falta de intensidade. Tecnicamente não há dúvidas sobre Ivonei, mas o Menino da Vila oscila demais durante os treinamentos. Por esse motivo, não empolgou os treinadores Jesualdo Ferreira, Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille e agora Fabián Bustos.

Das 30 atuações como profissional, apenas nove foram como titular. Ivonei foi primeiro e segundo volante, meia e até zagueiro. A maior sequência foi de cinco jogos, entre janeiro e fevereiro de 2021: quatro como reserva e um como titular.

Diante das poucas oportunidades, Ivonei pode ser negociado pelo Santos. O jovem já foi procurado por alguns clubes para empréstimo, mas optou por ficar e tentar ganhar espaço. Há seis meses sem atuar, porém, já considera sair.

O Santos deve contratar reforços para o meio-campo em breve, dificultando ainda mais a situação do jovem de 19 anos. O contrato com o Alvinegro praiano vai até 31 de julho de 2025.