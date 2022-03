Brasil estreia nesta sexta no primeiro dia do Mundial de Atletismo Indoor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil estreia nesta sexta-feira (18) no Mundial de Atletismo Indoor (pista coberta), em Belgrado (Sérvia). Adiado por duas vezes em razão da pandemia de Covid-19 (edições de 2020 e 2021) o campeonato volta a ocorrer neste fim de semana, com os melhores do mundo, entre eles 12 campeões na Olimpíada de Tóquio no ano passado. As informações são da Agência Brasil.

A delegação verde e amarela conta com 17 representantes (11 homens e seis mulheres) e seis deles já competem a partir das 6h15 (horário de Brasília) desta sexta (18) no ginásio Stark Arena. No Time Brasil estão expoentes da modalidade como Thiago Braz, do salto com vara –bronze nos Jogos de Tóquio e ouro na Rio 2016 –e Darlan Romani, do arremesso de peso, medalha de ouro na Rio 2016 e quarto lugar na edição de Doha (2019).

O Mundial de Belgrado ocorrerá até domingo (20), com a participação de 680 atletas de 137 países (372 homens e 308 mulheres). Ouro em Tóquio 2020 no salto com vara, o sueco Armand Duplantis será um dos principais adversários de Thiago Braz na briga pelo pódio. Já Romani terá entre seus rivais o norte-americano Ryan Crouser, que quebrou três vezes seu próprio recorde olímpico em Tóquio, com incríveis 23,30m.

Outros dez medalhista que brilharam nos últimos Jogos também competirão em Belgrado: o norueguês Jakob Ingebrigtsen (prova dos 1500 m), a venezuelana Yulimar Rojas (salto triplo), a etíope Selemon Barega (3000m), o italiano Marcell Jacobs (100m rasos), Shaunae Miller-Uibo, natural das Bahamas (400m feminino), a norte-americana Katie Nageotte (salto com vara), o luso-cubano Pedro Pichardo (salto triplo), o italiano Gianmarco Tamberi (salto em altura), o grego Miltiardis Tentoglou (salto em distância) e o canadense Damian Warner (decatlo).

*

PROVAS COM BRASILEIROS NESTA SEXTA-FEIRA (18)

6h15 - Rosângela Santos e Vitória Rosa, nas eliminatórias dos 60 m

6h40 - Lucas Carvalho nas eliminatórias dos 400 m, às 6:40

8h10 - final do salto triplo masculino, com Alexsandro Melo; final do arremesso do peso feminino, com Lívia Avancini

14:55 - final do salto em distância masculino, com Samory Uiki

15:05 - semifinais e finais para classificados nas eliminatórias dos 60 m feminino e 400 m masculino