Desfalcado, Santos visita o Athletico-PR na Copa do Brasil

Ao contrário do Santos, o Athletico-PR conseguiu uma classificação heroica na Copa Sul-Americana, ao fazer 4 a 2 na LDU em casa, e vai enfrentar o Peñarol na semifinal. No Brasileirão, vive declínio, está em nono lugar e já soma quatro derrotas consecutivas.

O Athletico-PR também tem problemas para definir a escalação. O técnico António Oliveira terá a baixa de Bissoli, que já atuou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, mas contará com duas novidades: os reforços Lucas Fasson e Pedro Rocha estarão à disposição.

O Santos entra no confronto em um momento de instabilidade. A equipe paulista foi eliminada da Copa Sul-Americana há uma semana e não consegue embalar no Campeonato Brasileiro, ocupando o modesto 11º lugar.

O técnico Fernando Diniz tem desfalques importantes para o confronto. Ele não poderá contar com o zagueiro Kaiky e o atacante Marinho, contundidos, e com o volante Camacho, que já atuou na Copa do Brasil pelo Corinthians.

