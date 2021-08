Agora no Flamengo, Renato Gaúcho reencontra o Grêmio na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além da rivalidade e de ser um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, a partida entre Grêmio e Flamengo, nesta quarta-feira (25), às 21h30, em Porto Alegre (RS), tem um ingrediente a mais. Será a primeira partida do técnico Renato Gaúcho, agora defendendo os rubro-negros, desde que deixou o Tricolor.

Renato Gaúcho deixou o Grêmio em março deste ano depois da eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores. Ficou parado por um tempo até que foi convidado para assumir o Flamengo logo após a demissão de Rogério Ceni. E ele nem demorou para dar o sinal positivo, sendo na sequência responsável direto pela recuperação no Campeonato Brasileiro e pelo bom desempenho na Libertadores.

Renato Gaúcho admitiu que não é uma situação tão confortável. Afinal, sua última passagem pelo Grêmio teve mais de cinco anos. Ídolo também como jogador, ele chegou ao clube em 2016 e conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Libertadores.

"É difícil falar. É um sentimento estranho, porque me criei dentro do clube (Grêmio), ajudei a conquistar títulos como jogador e treinador, todos sabem que sou gremista, gosto do grupo que está lá, mas acima de tudo sou profissional", lembrou. "Junto com meu grupo, vamos buscar o resultado que nos interessa", finalizou Renato sobre o reencontro com o Tricolor Gaúcho, pelo qual marcou nome na história.

Para essa partida, Renato terá o reforço de jogadores importantes, como o meia-atacante Arrascaeta e o lateral Isla, que foram poupados, além do atacante Bruno Henrique. Os três não participaram do jogo contra o Ceará, no domingo passado (22), na Arena Castelão. Outra novidade é o retorno de Thiago Maia, recuperado de Covid-19.

Do lado do Grêmio, a motivação é grande. Depois de frequentar as últimas colocações do Brasileirão, o time já deu sinais de recuperação. Ainda não deixou a zona de rebaixamento, mas venceu suas duas últimas partidas. O destaque do time vem sendo Borja, que marcou gol em três dos últimos quatro jogos.

GRÊMIO

Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann, Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti, Douglas Costa, Alisson; Borja. T.: Luiz Felipe Scolari

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (25)

Juiz: Vinícius Gonçalves Araújo (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Transmissão: Globo, Sportv e Premiere