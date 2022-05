Desfalcado, Flamengo visita o Ceará pelo Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um Flamengo cheio de desfalques enfrenta o Ceará neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sexta-feira (13), o rubro-negro divulgou a lista de relacionados para o confronto sem o volante Thiago Maia, que foi liberado por questões particulares.

Além dele, o Flamengo já contava com outras baixas. O goleiro Diego Alves apresentou no início desta semana um quadro de pubalgia e continua fora.

O técnico Paulo Sousa também não poderá contar com Santos, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Vitinho e Matheus França.

Apesar disso, o clube terá o retorno de David Luiz e Bruno Henrique. Ambos foram poupados na partida de quarta-feira (11) contra o Altos, pela Copa do Brasil.

Assim, um provável Flamengo neste sábado tem: Hugo, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira); Matheuzinho (Isla), Willian Arão, João Gomes e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol.

Já no Ceará, o principal desfalque fica por conta de Rodrigo Lindoso, que está suspenso. Com isso, o clube deve ir a campo com: João Ricardo; Michel, Messias, Lacerda, Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane, Vina; Cléber, Lima (Erick), Mendoza.

Atualmente, o clube rubro-negro ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos conquistados, enquanto o Ceará é o primeiro clube na zona de rebaixamento (17ª), com apenas três na pontuação.

CLIMA NA GÁVEA

A partida ocorre em um momento em que o Flamengo vive um clima interno conturbado. Se, em campo, a vitória sobre o Altos e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil foram motivo de celebração, nas arquibancadas o que se viu foram protestos contra membros da cúpula do clube.

A instabilidade se instaurou nos primeiros meses após a sua reeleição, e o presidente Rodolfo Landim vive um clima conturbado na política. O dirigente vê a oposição crescer e a pressão subir, da Gávea à arquibancada.

O passo à frente na competição nacional foi um respiro, mas não o suficiente para afastar a turbulência, principalmente internamente.

A aprovação da emenda que limita o número de associados "Off Rio" foi, talvez, o estopim para uma relação que já vinha dando sinais de desgaste. Ainda que a decisão seja do Conselho Deliberativo, as consequências respingam até na presidência, tornando Landim o principal alvo das críticas.

Na partida contra o Altos, na última quarta-feira (11), antes de a bola rolar, faixas com "Fora, Landim" e "Fora [Marcos], Braz", vice-presidente de futebol, puderam ser vistas nas arquibancadas do Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ao apito final, os dois foram alvos de xingamentos.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (14)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere