Definidas datas das oitavas de final da Copa do Brasil

A chegada às quartas de final do principal torneio eliminatório do Brasil renderá uma premiação de R$ 3,9 milhões.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite dessa sexta-feira (10), o calendário dos confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos começam com Bahia x Athletico Paranaense e Fortaleza x Ceará, às 19h30, e Corinthians x Santos e Atlético Mineiro x Flamengo, às 21h30, de quarta-feira (22).

