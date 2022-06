Defesa falha, Inter perde para o Colo-Colo e se complica na Sul-Americana

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu para o Colo-Colo e se complicou na Sul-Americana. Hoje (28), a defesa falhou duas vezes e o time gaúcho levou 2 a 0, no estádio Monumental David Arellano, em duelo de ida das oitavas de final da competição. O Time colorado ainda teve um gol anulado nos minutos finais da partida.

O resultado no Chile dificulta bastante a vida do clube gaúcho. Para seguir na competição, o time brasileiro precisa vencer o jogo de volta por três ou mais de diferença. Caso devolva margem de dois, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis. Qualquer outro placar leva o Colo-Colo adiante. Não há saldo qualificado no regulamento.

O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, dia 5 de julho, no Beira-Rio. Quem avançar vai encarar o classificado do duelo entre Melgar (PER) e Deportivo Cali (COL).

Antes de se enfrentarem novamente, Colo-Colo e Inter têm outros compromissos. O time colorado joga no sábado (2), fora de casa, contra o Ceará, pelo Brasileirão. Já o Cacique, apelido do time chileno, atua na sexta-feira (1), contra o Everton, pelo Campeonato Chileno.

O Colo-Colo começou no embalo da torcida. Desde os primeiros minutos, pressionou o Inter atrás do gol. Ainda que tenha sofrido uma bola na trave, não demorou para encontrar o espaço que utilizaria para atacar por praticamente todo o jogo: o lado direito da defesa do time colorado. Heitor foi repetidamente batido por Costa, que criou ótimas chances. Lucero, além de um gol, foi arma sempre perigosa no ataque chileno. No início do segundo tempo, o 2 a 0 colocou o Colo-Colo mais perto da vaga.

O Inter começou mal a partida. Foi ameaçado diversas vezes e não teve sucesso ao conseguir conectar seu meio-campo com o ataque. Sobraram erros de passes e a única opção virou a insistência em lançamentos para Alemão. O atacante sofreu em disputas físicas e foi pouco foi auxiliado pelos companheiros. Ainda que tenha melhorado com o passar do tempo, o jogo coletivo do Inter passou longe do que o time já mostrou sob comando de Mano Menezes. Percebendo sua fragilidade pela direita, Mano colocou Moledo e sacou Heitor na etapa final, mas nem assim evitou o segundo gol. Em nova falha defensiva do time gaúcho, Solari colocou na rede.

COLO-COLO

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia e Gabriel Suazo; César Fuentes (Pizarro), Esteban Pavez e Leonardo Gil; Pablo Solari (Gutiérrez), Juan Martín Lucero e Gabriel Costa.

T.: Gustavo Quinteros.

INTER

Daniel; Heitor (Moledo), Mercado, Vitão e Renê (Moisés); Gabriel (Mauricio), Johnny, Edenilson, Pedro Henrique (Estevão) e Alan Patrick (David); Alemão.

T.: Mano Menezes.

Estádio: Monumental David Arellano, em Santiago (Chile)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça (28)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Gabriel, Mauricio (INT); Fuentes, Lucero (COL)

Gols: Lucero, do Colo-Colo, aos 12 minutos do primeiro tempo; Solari, do Colo-Colo, aos 9 minutos do segundo tempo;