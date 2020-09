Decisivo no clássico, Marinho volta aos titulares do Santos na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marinho deverá voltar a aparecer entre os titulares do Santos, desta vez contra o Olimpia (PAR), em duelo nesta terça-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

No último compromisso santista, o clássico contra o São Paulo, no sábado (12), o camisa 11 iniciou a partida do banco de reservas por conta do desgaste físico acumulado e só foi acionado na metade do segundo tempo, com tempo o bastante para marcar de falta e evitar derrota do Santos.

Reforçado por seu artilheiro na temporada, com dez gols, o Santos tentará já encaminhar uma vaga às oitavas de final do torneio continental —o clube alvinegro é líder do grupo G, com seis pontos; o Olimpia tem quatro, o Delfín (EQU), um, e o Defensa y Justicia (ARG) está zerado.

Além de Marinho, o Santos espera contar com Raniel. O centroavante voltou aos trabalhos após dez dias de isolamento por ter contraído a Covid-19. Ele não participou do treino com o restante do grupo e ainda depende do resultado de um exame para saber se estará liberado para a partida.

SANTOS

João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Arthur Gomes; Marinho, Soteldo e Lucas Braga (Raniel). T.: Cuca

OLIMPIA

Alfredo Aguilar; Otálvaro, Leguizamón, Alcaraz e Iván Torres, Alejandro Silva, Domingo, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas, Roque Santa Cruz e Néstor Camacho. T.: Daniel Garnero

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (15)

Árbitro: Leodán González (URU)

Transmissão: BandSports