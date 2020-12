De olho na Copa do Brasil, Grêmio recebe o Atlético-GO

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio enfrenta o Atlético-GO neste domingo (27), às 20h30, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no jogo contra o São Paulo, que vale vaga na final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (30), o time gaúcho vai usar uma formação reserva, pretende dar ritmo a Alisson e preparar Rodrigues.

Alisson voltou a ser relacionado após longo afastamento em razão de uma lesão. Não entrou no duelo de ida, mas deve ganhar ritmo para estar à disposição e totalmente preparado para o jogo decisivo.

Na zaga, Pedro Geromel realizou exames e poderá perder o confronto com os paulistas em razão de uma lesão muscular. Rodrigues é o mais cotado para assumir posto ao lado de Kannemann. David Braz e Paulo Miranda também têm chance.

Para encarar o Atlético-GO, o Grêmio terá à disposição alguns jogadores que costumam frequentar o time titular. São os casos do atacante Luiz Fernando e do armador Pinares, que não estão inscritos na Copa do Brasil.

O Grêmio entra na 27ª rodada na quinta colocação, com 42 pontos. Não perde há 11 partidas no Brasileirão, mas vem de empates contra dois times que estão na parte de baixo da tabela: Sport e Goiás.

Do outro lado, o Atlético-GO ganhou as duas últimas partidas -contra Ceará e Fluminense-, subindo para o 11º lugar, com 34 pontos. O desfalque é o centroavante Zé Roberto, suspenso.

GRÊMIO

Paulo Victor (Vanderlei); Vanderson, Paulo Miranda, Rodrigues, Cortez; Lucas Silva, Darlan, Luiz Fernando, Pinares, Alisson; Diego Churín. T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder, Natanael (Nicolas); Willian Maranhão, Marlon Freitas, Chico; Wellington Rato, Roberson, Gustavo Ferrareis. T.: Marcelo Cabo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h30 deste domingo

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)