Danilo é suspenso por 2 jogos, e Scarpa por um, e desfalcam Palmeiras na Libertadores

O camisa 14 recebeu o cartão vermelho aos 36 minutos do segundo tempo, mostrado pelo árbitro colombiano Vilmar Roldán depois de sofrer uma falta de Jair, no meio-campo, e acabar deixando o pé alto, atingindo Allan.

Danilo foi expulso após checagem sugerido pelo VAR por conta de uma solada em Zaracho, numa disputa no meio-campo, aos 27 minutos do 1º tempo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Danilo, do Palmeiras, está fora da semifinal da Copa Libertadores. O jogador, expulso na volta das quartas de final contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, pegou duas partidas de suspensão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.