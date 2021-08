Daniel Dias se classifica para final dos 50m borboleta

Joana Neves (46s32) e Esthefany Rodrigues (47s24) também se classificaram para a final dos 50m borboleta do S5 (classe intermediária entre as 10 para deficientes funcionais).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Dias brigará por mais uma medalha nas Paralimpíadas de Tóquio. O brasileiro se classificou para a final dos 50m borboleta da classe S5 (classe intermediária entre as 10 para deficientes funcionais) com o sétimo melhor tempo, na noite desta quinta-feira, do Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.