Daniel Alves, Eder e Luciano se lesionam e desfalcam São Paulo em maratona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem três problemas clínicos em sua reapresentação. Daniel Alves, Luciano e Eder estão sob tratamento do departamento médico e não têm previsão para retorno aos gramados.

Daniel Alves sofreu pequeno estiramento na perna direita após um trauma na região durante o empate por 0 a 0 com o Racing (ARG), pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, na última quarta-feira (5). Ele segue em tratamento no Reffis e será reavaliado periodicamente.

Luciano foi substituído com dor muscular no dia do jogo e teve um pequeno estiramento diagnosticado na região posterior da coxa esquerda. Ele faz tratamento semelhante ao de Daniel Alves.

Eder também queixou-se de dor muscular e, após realização de exames médicos, teve detectado um edema na região posterior da coxa direita. O atleta também está em recuperação no Reffis.

O São Paulo ainda tem Joao Rojas e Orejuela no departamento médico. Ambos também seguem sem previsão para retorno aos gramados. O Tricolor volta aos gramados no domingo (9) para enfrentar o Mirassol, pela 12ª rodada do Paulistão. Três dias depois, a equipe encara o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores.