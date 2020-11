Dana White nega rescisão e diz que Anderson Silva ainda tem contrato com UFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson Silva está aposentado do MMA, mas ainda tem contrato com o UFC. É isso que afirma o presidente do Ultimate, Dana White, ao site TMZ.

A declaração de Dana White acontece após o site MMA Fighting noticiar que o "Spider" havia chegado a um acordo para rescindir com a organização. O brasileiro ainda tem uma luta prevista em contrato com a companhia.

De acordo com o dirigente, não há expectativa real para que Anderson Silva volte ao octógono - o lutador se despediu do MMA em combate contra o jamaicano Uriah Hall, no dia 31 de outubro.

No entanto, caso o brasileiro decida largar a aposentadoria, ele está "preso" ao UFC. Vale lembrar que, logo após a luta, Anderson Silva despistou ao declarar que era "difícil dizer" se aquela era realmente a sua despedida.

Por outro lado, Dana White disse em entrevista coletiva que não pretendia oferecer novas lutas para o brasileiro.

Anderson Silva, de 45 anos, é considerado por muitos o maior nome da história do UFC. Ele foi campeão dos pesos-médios da categoria entre 2006 e 2013. Ao todo, Spider possui 34 vitórias, 11 derrotas e um "No Contest" na carreira.