Dana White descarta promover nova luta de Anderson Silva

Após surgirem rumores sobre um retorno definitivo das lendas aos ringues de boxe, o presidente do UFC, Dana White, tratou de negar a possibilidade de promover luta de Anderson Silva contra Roy Jones Jr.

De acordo com o site UOL, Roy Jones Jr. revelou que planeja enfrentar 'Spider', no entanto, durante entrevista coletiva após o UFC Las Vegas 15, Dana White afirmou que não tem interesse na luta e que os atletas "já passaram da idade". "Anderson Silva já teve seu dia. Roy Jones Jr. já teve seu dia. Hoje não é o dia deles, simplesmente não é. Esses caras jovens que você viu lutar hoje são o futuro, é nisso que estou interessado. Eu sou muito fã de lutas, mas eu acredito que as lutas são para os jovens, não para os velhos. Entendo que ainda tem um nome disponível por aí e você pode fazer algum dinheiro, mas quando você é um fã de lutas, você quer ver o melhor do mundo, os jovens promissores. Quero ver esses caras lutarem, saber quem é o melhor em cada divisão. Então como um fã, esse tipo de coisa não me interessa", criticou.

Anderson Silva foi nocauteado em sua última luta no dia 31 de outubro. Ele enfrentou Uriah Hall, em duelo que marcou sua despedida do UFC. Na ocasião, Dana White criticou duramente a performance do brasileiro e se culpou, dizendo que "não deveria ter deixado ele lutar".