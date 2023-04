Cuiabá sai na frente, mas fica no empate com o Red Bull Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá saiu na frente, mas empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado (22), na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol do Cuiabá foi marcado por Mateusinho, aos 22 minutos do segundo tempo, enquanto Thiago Borbas empatou para o Red Bull Bragantino, aos 41 minutos do segundo tempo.

O resultado coloca o Red Bull Bragantino provisoriamente na segunda colocação do Brasileirão, com quatro pontos, enquanto o Cuiabá é o 13º, com um.

O Cuiabá finalizou mais que o Bragantino, mas quase sofreu a virada nos acréssimos. Walter defendeu finalização de Sorriso aos 50 minutos do segundo tempo.

O Dourado segue sem vencer no Brasileirão, com um empate e uma derrota, enquanto o Bragantino está invicto na competição.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília). Já o Cuiabá encara o Grêmio, em casa, no domingo (30), em mesmo horário.