Cuiabá diz que apresentará denúncia para ter os pontos do jogo contra Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá pretende fazer nos próximos dias uma denúncia para ter os pontos do empate por 1 a 1 contra o Ceará, neste domingo (16), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, após a partida ser finalizada antes do previsto por falta de segurança. Cristiano Dresch, vice-presidente do clube, se baseia no artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para tentar reverter o resultado do duelo.

A notícia foi dada primeiramente pelo "ge" e confirmada pela reportagem com o dirigente do Cuiabá.

"Nosso entendimento é que a partida foi interrompida antes do seu final. Ficou constatada a falta de segurança no estádio, e as punições para isso estão previstas no Artigo 205 do CBDJ, e também no Regulamento Geral das Competições", disse Cristiano Dresch, em declaração enviada à reportagem.

O artigo prevê multa —de R$ 100,00 a R$ 100.000,00— e perda dos pontos em disputa a favor do adversário caso um clube impeça "o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma".

O empate entre Ceará e Cuiabá foi marcado pela invasão de torcedores cearenses 52 minutos da segunda etapa. Revoltados com a situação atual clube, que briga contra o rebaixamento, os adeptos invadiram o gramado e partiram para cima dos jogadores alvinegros.

No domingo, o Cuiabá emitiu uma nota oficial repudiando os atos violentos. O clube ainda elencou, além do relato feito pelo árbitro da partida, os artigos violados do Regulamento Geral de Competições da CBF, e pediu a apuração "de forma profunda", bem como a punição "de forma enérgica e exemplar".

Também em nota, o Ceará lamentou o episódio e explicou que a "confusão em um dos setores da Arena Castelão houve a necessidade de evacuação de uma parte da torcida por motivos de segurança e decisão técnica da Polícia Militar".

O Ceará ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 34 pontos, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá ocupa a 17ª, com 31 pontos.