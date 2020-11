Cuca recebe alta de hospital após internação por Covid-19

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca recebeu alta na manhã desta segunda-feira (16) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado após testar positivo para Covid-19. O treinador do Santos deu entrada no hospital no último dia 7.

Cuca seguirá seu tratamento isolado em sua casa por mais dez dias, segundo indicação do hospital. A orientação médica é que fique afastado de suas atividades profissionais pelo mesmo período.

Dentro desses dez dias, o Santos enfrenta o Athletico-PR, neste sábado (21), na Arena da Baixada, pelo Brasileiro, e também a LDU (EQU), na altitude de Quito, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.