Cuca cita Bernard e G. Jesus e quer fazer Pedro deslanchar no Corinthians

SÃO PAULO/SP - Cuca foi apresentado como novo técnico do Corinthians na tarde de sexta (21) e falou sobre o jovem atacante Pedro, revelação do clube. Ele contou seus planos para fazer o atleta deslanchar no time.

"Vou fazer um comparativo com esse menino, o Pedro, ex-Pedrinho. Em 2011, 2012, no Galo, tinha um menino que era um lateral-direito e eu consegui ver nele uma diagonal que nenhum deles fazia. Ele foi jogar de ponta esquerda. Era o Bernard. Em 2016, no Palmeiras, tinha um menino que estava brotando na ponta esquerda e consegui ver nele a condição de ser centroavante, que era o Gabriel Jesus", disse.

O treinador falou ainda sobre a possibilidade de mudança de posicionamento. "Em 2021, no Galo, eu tive uma conversa com o Hulk para que a gente trabalhasse de centroavante, mas não de costas pra jogada, mas de lado, pra ter o arremate. E é um dos melhores centroavantes do Brasil. Hoje, eu vi um pouco do treino do Pedro e o vi pelo lado esquerdo com o pé direito. Vamos conversar com ele se tem outra posição que ele possa jogar, se a gente pode descobrir nele outra posição que ele tenha o prazer de jogar também. Quem sabe pode também dar uma ajuda para ele poder deslanchar?", afirmou.

Pedro tem 17 anos e subiu para o profissional neste ano. O atacante participou da Copinha e também jogou o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira.

O jovem fez seu primeiro jogo como profissional diante do Santo André. Depois disso, entrou diante do Ituano e contra o Remo.

O jogador ainda desce ao time sub-20 para pegar ritmo de jogo. Entre as partidas do Paulistão e da Copa do Brasil, ele atuou na vitória por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino no Brasileirão sub-20, quando marcou um gol.

A multa rescisória de Pedro é de 120 milhões de euros (R$ 670 milhões). Considerado uma das apostas do clube, ele renovou o vínculo recentemente e assinou até março de 2026.