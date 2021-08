Cruzeiro vence o Náutico e ganha moral para o returno da Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro chegou à segunda vitória sob o comando do técnico Luxemburgo e, na noite desta terça-feira (17), bateu o Náutico por 1 a 0, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da Raposa foi marcado pelo atacante Thiago, que mostrou estrela e, em seu primeiro toque na bola, balançou as redes de Jefferson.

A vitória encerra uma sequência de dois empates do Cruzeiro, que agora sobe na tabela de classificação e chega provisoriamente ao 14º lugar com 21 pontos. Já o Náutico amarga a quinta derrota consecutiva e o sexto jogo sem vitória, colocando muita pressão no trabalho do técnico Hélio dos Anjos. O Timbu é o sexto colocado, mas pode perder posições com o fechamento da rodada.

Agora o Cruzeiro volta a campo na próxima sexta-feira (20), no returno da Série B, e enfrenta o Confiança, às 21h30, no Mineirão. O Náutico visita o CSA, no estádio Rei Pelé, daqui uma semana, na terça-feira que vem (24), às 21h30.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado, mas de nível baixo, com ambas as equipes disputando muito a bola e criando pouco. O Náutico ficou mais com a posse, só que sem efetividade, parando na forte marcação do Cruzeiro. A Raposa até apareceu com certa força no ataque, porém não calibrou a pontaria e não deu um grande susto no goleiro Jefferson.

O segundo tempo foi um pouco melhor, com as equipes buscando mais o ataque, o que deixou o jogo mais aberto. Mesmo assim faltou qualidade e sobrou transpiração, características típicas de um jogo da Série B. O gol do jogo foi marcado em um lance rápido, com o atacante Thiago, no fim da segunda etapa, aproveitando rebote do goleiro Jefferson após cobrança de falta.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Eduardo Brock soltou a bomba em cobrança de falta. O goleiro Jefferson não segurou e deu rebote, e Thiago chegou para conferir e abrir o placar: 1 a 0.

NERVOSISMO NO BANCO

Vanderlei Luxemburgo e Hélio dos Anjos apresentaram uma característica em comum no jogo. Ambos os treinadores se exaltaram muito em suas áreas técnicas. O treinador celeste cobrou melhor posicionamento dos jogadores, usou palavrões para xingar quando o posicionamento dos atletas estava errado ou quando um passe não saia com qualidade.

O comandante celeste ainda reclamou com o árbitro Marcelo de Lima Henrique de jogadas mais fortes no jogo: "Vão tomar vermelho daqui a pouco. É só porrada, porrada, porrada", e foi repreendido pelo dono do apito: "Eu vou ter que ir aí te dar o amarelo", chegou a dizer de Lima Henrique.

No segundo tempo o treinador reclamou mais: "Impressionante. Vocês estão vendo que a porrada está comendo e deixam. Daqui a pouco quebram um aí", falou pouco antes dos 15 minutos da etapa final.

Já o comandante do Náutico cobrava melhor trabalho do árbitro e auxiliares, conversava com seus jogadores, e esbravejou em muitos momentos. Por isso, também levou um puxão de orelha de Marcelo de Lima Henrique por esse comportamento mais acintoso.

NÁUTICO

Jefferson; Hereda (Thassio), Rafael Ribeiro, Camutanga e Rafinha; Djavan, Rhaldney (Tailson), Jean Carlos e Yago Dias (Marciel); Vinícius e Caio Dantas (Paiva). T.: Hélio dos Anjos.

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Flávio), Rômulo e Giovanni (Giovanni); Dudu (Rafael Sóbis), Bruno José (Wellington Nem) e Marcelo Moreno (Thiago). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Aflitos, em Recife (PE)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Cartão amarelo: Djavan (Náutico); Adriano (Cruzeiro)

Gol: Thiago, aos 37min do segundo tempo