Corinthians anuncia fim de negociação com RB para venda de Rodrigo Varanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians divulgou na tarde desta terça-feira (17) que as tratativas com o Red Bull Bragantino para a venda do atacante Rodrigo Varanda para o clube do interior chegaram ao fim.

O jogador chegou inclusive a fazer exames médicos para defender a equipe de Bragança Paulista, mas nos últimos dias as duas partes não conseguiram fazer com que o desfecho fosse positivo.

A proposta do Red Bull era de 2 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos de Varanda. O restante seria dividido entre Corinthians —que ficaria com 20%—, e o próprio atacante, que teria direito a 10%.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que não chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino sobre a negociação do atleta Rodrigo Varanda. As duas equipes encerram as tratativas nesta terça-feira (17/08)."