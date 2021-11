Cruzeiro vence Brusque, abre oito pontos para o Z4 e afasta risco de queda

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Se ainda havia uma chance pequena de o Cruzeiro cair para a Série C, a vitória por 2 a 0 diante do Brusque, na noite desta terça-feira (9), pela 35ª rodada da Segunda Divisão, praticamente anulou essa possibilidade. Os gols marcados no Mineirão foram de Vitor Leque e Giovanni.

Com o resultado, a Raposa foi a 46 pontos, subiu à décima posição e abriu oito pontos para a zona de rebaixamento. Já os catarinenses têm os mesmos 38 pontos do Londrina, o 17º colocado, e estão no 16º lugar pelo número de vitórias. O time do Paraná, porém, ainda joga na rodada.

No próximo fim de semana, a Raposa visita o Vitória no Barradão, às 19h de domingo (14). Por sua vez, o Quadricolor recebe o CRB, na segunda-feira (15), às 16h, no Augusto Bauer.

O MELHOR: GIOVANNI

O meia Giovanni foi o grande destaque da partida no Mineirão. Além da atuação ativa no Mineirão, distribuindo bem a bola no meio-campo da Raposa, foi dele o cruzamento de escanteio para o primeiro gol, marcado por Vitor Leque após rebote de Ruan Carneiro. Já na segunda etapa, o camisa 28 fechou sua partida com chave de ouro: aos quatro minutos, quando o Brusque continuava com sua reação, o meia acertou um belíssimo chute da intermediária e marcou um golaço.

FÁBIO SALVA

Além de Giovanni, outro atleta com ótimo desempenho em Belo Horizonte foi Fábio. Após o primeiro gol cruzeirense, o Brusque reagiu e foi para cima em busca do empate, que só não ocorreu por conta do ídolo da Raposa. Ainda na primeira etapa, o goleiro fez três boas intervenções, em chutes de Jhon Cley, Edu e Éverton Alemão, e segurou os avanços dos catarinenses. Com o placar marcando 2 a 0 logo no começo da etapa final, a vida do arqueiro ficou mais fácil e os donos da casa administraram o resultado. Aos 23, Fábio voltou a trabalhar e espalmou um difícil cabeceio de Ianson.

CRUZEIRO COMEÇA BEM

De volta ao Mineirão, com cerca de 35 mil torcedores - maior público desde o começo da pandemia da covid-19 -, o Cruzeiro começou a partida com superioridade, criou mais chances e foi premiado com o gol de Vitor Leque. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, a equipe teve de segurar a pressão do Brusque, que levou perigo em cinco oportunidades seguidas até o início do segundo tempo, quando o golaço de Giovanni devolveu a tranquilidade aos comandados de Vanderlei Luxemburgo.

BRUSQUE FALHA

Pior defesa da Série B com 54 gols sofridos, o Brusque fez uma boa partida fora de casa, mas foi punido pela falta de pontaria e, principalmente, pelas falhas de marcação. No primeiro gol, Vitor Leque apareceu sozinho para finalizar e, sem ninguém para impedi-lo, aproveitou o rebote e abriu o placar. No segundo tento, em grande chute de Giovanni, o meia cruzeirense teve espaço de sobra na intermediária para ajeitar e soltar a bomba.

Dias após se envolver em uma polêmica com a torcida cruzeirense, quando curtiu uma publicação que zombava da situação da Raposa na Série B e exaltava o momento do rival Atlético-MG, Vitor Leque se redimiu. Foi dele o sofrido gol, em dois tempos, que abriu o placar ante o Brusque. No intervalo, logo após ir às redes - as do Mineirão -, o jovem celebrou o tento: "Esse negócio de curtida eu quero deixar pra lá. Tô muito feliz pelo meu primeiro gol no Mineirão com essa torcida maravilhosa."

RETA FINAL

Nas últimas três rodadas, o Cruzeiro enfrentará Vitória (fora), Sampaio Corrêa (fora) e Náutico (casa). Já o Brusque, que busca escapar da zona de rebaixamento, terá pela frente o CRB (casa), Operário (casa) e Goiás (fora).

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Adriano (Norberto) e Giovanni (Claudinho); Vitor Leque (Vitor Roque), Wellington Nem (Ariel Cabral) e Thiago (Rafael Sóbis). T.: Vanderlei Luxemburgo

BRUSQUE

Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar (Hugo Borges), Zé Mateus, Fillipe Soutto (Bruno Alves) e Jhon Cley (Thiago Alagoano); Garcez (Foguinho) e Edu (Tony). T.: Waguinho Dias

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Cartões amarelos: Adriano (Cruzeiro) e Rafael Sóbis (Cruzeiro); Rodolfo (Brusque) e Toty (Brusque)

Gols: Vitor Leque (Cruzeiro), aos 26' do 1º tempo. Giovanni (Cruzeiro), aos 4' do 2º tempo/