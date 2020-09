Cruzeiro vacila e empata em casa com CRB

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o CRB, nesta segunda (7), no estádio do Mineirão, no jogo que encerrou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com este resultado a Raposa chega a uma sequência de cinco jogos sem vitórias na competição, o que aumenta a pressão sobre o técnico Enderson Moreira. Porém, a igualdade foi o suficiente para a equipe mineira sair da zona do rebaixamento da competição.

Jogando em casa, o Cruzeiro abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando, após cobrança de escanteio de Felipe Machado, Marcelo Moreno cabeceia com força para vencer o goleiro Victor Souza.

Porém, aos 39 do segundo tempo a Raposa vacilou na saída de bola e o artilheiro Léo Gamalho dominou para finalizar de dentro da área, cruzado, para garantir o gol de empate do CRB.

Na próxima rodada o Cruzeiro recebe o Vitória na sexta (11) no Mineirão, enquanto o CRB terá a visita da Chapecoense no Rei Pelé, mas na quarta (14).